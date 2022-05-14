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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 мая оккупанты разрушили более 50 домов в Горской и Попаснянской общинах – глава Луганской ОВА

Гайдай сообщил о разрушении оккупантами жилья мирных жителей Луганской области
Гайдай сообщил о разрушении оккупантами жилья мирных жителей Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

За день 13 мая российские оккупанты в Луганской области разрушили более 50 домов. Об этом сообщил в Telegram 14 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Более 50 домов разрушили россияне в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, в Лисичанске попали в здание завода... Вслед за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Камышевасе. Днем: пять – в Новозвановке, пять – во Врубовке, 10 – в Золотом. Ближе к вечеру: по пять в Тошковке и Екатериновке", – написал он.

В течение дня были повреждены семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном. Так также разрушены два частных дома.

"В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян было разрушено административное здание завода резиновых технических изделий. В районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие – разрушений может быть гораздо больше. Также россияне вели штурмовые действия по направлениям Золотого и Камышевахи", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Попасная, Горское, Сергей Гайдай, война России против Украины, разрушения
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