13 мая оккупанты разрушили более 50 домов в Горской и Попаснянской общинах – глава Луганской ОВА

"Более 50 домов разрушили россияне в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, в Лисичанске попали в здание завода... Вслед за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Камышевасе. Днем: пять – в Новозвановке, пять – во Врубовке, 10 – в Золотом. Ближе к вечеру: по пять в Тошковке и Екатериновке", – написал он.

В течение дня были повреждены семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном. Так также разрушены два частных дома.

"В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян было разрушено административное здание завода резиновых технических изделий. В районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие – разрушений может быть гораздо больше. Также россияне вели штурмовые действия по направлениям Золотого и Камышевахи", – заявил Гайдай.

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