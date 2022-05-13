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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области

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Гайдай: Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%
Гайдай: Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты сконцентрировали свои силы на прорыве обороны украинских военных в Луганской области. Об этом 13 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области, за сутки насчитали прохождение 2 тыс. единиц техники противника. Россияне штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка", – заявил Гайдай.

По его слова, оккупанты в очередной раз пытаются организовать понтонную переправу через реку Северский Донец.

"У орков не получается побороть украинцев в бою, так что рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией – еще больше", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Лугансой и Донецкой областей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оборона, Северский Донец, переправа, Сергей Гайдай, война России против Украины, население, российские оккупанты
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