Гайдай: Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области

"Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области, за сутки насчитали прохождение 2 тыс. единиц техники противника. Россияне штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка", – заявил Гайдай.

По его слова, оккупанты в очередной раз пытаются организовать понтонную переправу через реку Северский Донец.

"У орков не получается побороть украинцев в бою, так что рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией – еще больше", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Лугансой и Донецкой областей.