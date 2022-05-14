Оккупанты силой депортирую жителей Попасной – Гайдай

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – заявил он.
Гайдай напомнил, что Попасная оккупирована с 8 мая.
"Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.