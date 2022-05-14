Оккупанты силой депортирую жителей Попасной – Гайдай

Гайдай: Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – заявил он.

Гайдай напомнил, что Попасная оккупирована с 8 мая.

"Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", – написал глава ОВА.

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