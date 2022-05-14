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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты силой депортирую жителей Попасной – Гайдай

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Гайдай: Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, неизвестно
Гайдай: Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты депортируют жителей Попасной Луганской области против их воли. Об этом сообщил в Telegram 14 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – заявил он.

Гайдай напомнил, что Попасная оккупирована с 8 мая.

"Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые были заранее подготовлены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, депортация, Попасная, Сергей Гайдай, война России против Украины
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