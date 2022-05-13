Россия может отказаться от наступления в Изюме и перебросить силы в Северодонецк – Институт исследования войны

Опираясь на имеющиеся данные, что оккупанты контролируют почти все Рубежное и город Воеводовка к северу от Северодонецка, институт предполагает, что в ближайшее время враг планирует наступление на Северодонецк или его окрестности. Заметное снижение силы атак со стороны Изюма, а также продвижение РФ на север от Попасной свидетельствуют в пользу этой версии.
"Неясно, смогут ли россияне окружить Северодонецк и Лисичанск, даже если сосредоточат свои усилия на этой сильно уменьшенной цели. С начала войны их атаки замирали каждый раз, когда они сталкивались с застроенными городскими территориями", – отмечают в ISW.
Карты предполагаемых изменений театра военных действий размещены в Twitter ISW.
#Russian forces may be abandoning efforts at a wide encirclement of #Ukrainian troops along the Izyum-Slovyansk-Debaltseve line in favor of shallower encirclements of Severodonetsk and Lysychansk.— ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022
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Специалисты института отмечают, что все большее число российских подразделений отказывается от выполнения боевых задач. Если россияне прекратят продвижение из Изюма, украинские войска смогут сосредоточить свои усилия на обороне Северодонецка и Лисичанска или в худшем для РФ случае – на прорыве российского окружения до взятия под контроль этих населенных пунктов.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
12 мая пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщила в Twitter, что Россия выводит свою армию из северной части Харьковской области после ряда поражений, нанесенных ей Вооруженными силами Украины, и, предположительно, направляет ее в Изюм. Выведенные силы должны были быть развернуты на восточном берегу реки Северский Донец для защиты западного фланга российской армии и основных путей поставок для операций в районе Изюма.