Россия может отказаться от наступления в Изюме и перебросить силы в Северодонецк – Институт исследования войны

Опираясь на имеющиеся данные, что оккупанты контролируют почти все Рубежное и город Воеводовка к северу от Северодонецка, институт предполагает, что в ближайшее время враг планирует наступление на Северодонецк или его окрестности. Заметное снижение силы атак со стороны Изюма, а также продвижение РФ на север от Попасной свидетельствуют в пользу этой версии.

"Неясно, смогут ли россияне окружить Северодонецк и Лисичанск, даже если сосредоточат свои усилия на этой сильно уменьшенной цели. С начала войны их атаки замирали каждый раз, когда они сталкивались с застроенными городскими территориями", – отмечают в ISW.

Карты предполагаемых изменений театра военных действий размещены в Twitter ISW.

#Russian forces may be abandoning efforts at a wide encirclement of #Ukrainian troops along the Izyum-Slovyansk-Debaltseve line in favor of shallower encirclements of Severodonetsk and Lysychansk.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/VxNkHsOInx pic.twitter.com/UcfBQlkQwt — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022

Специалисты института отмечают, что все большее число российских подразделений отказывается от выполнения боевых задач. Если россияне прекратят продвижение из Изюма, украинские войска смогут сосредоточить свои усилия на обороне Северодонецка и Лисичанска или в худшем для РФ случае – на прорыве российского окружения до взятия под контроль этих населенных пунктов.