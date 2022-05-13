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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может отказаться от наступления в Изюме и перебросить силы в Северодонецк – Институт исследования войны

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РФ планирует наступление на Северодонецк, туда переводятся войска из-под Изюма Институт исследования войны
РФ планирует наступление на Северодонецк, туда переводятся войска из-под Изюма – Институт исследования войны

Из-за неудач с наступлением командование армии России может отказаться от заявленной попытки окружить украинские войска по линии Изюм – Славянск – Дебальцево и перебросить оставшиеся силы на восток. К таким выводам пришли в Институте исследования войны (ISW), 12 мая они опубликованы на сайте организации.

Опираясь на имеющиеся данные, что оккупанты контролируют почти все Рубежное и город Воеводовка к северу от Северодонецка, институт предполагает, что в ближайшее время враг планирует наступление на Северодонецк или его окрестности. Заметное снижение силы атак со стороны Изюма, а также продвижение РФ на север от Попасной свидетельствуют в пользу этой версии. 

"Неясно, смогут ли россияне окружить Северодонецк и Лисичанск, даже если сосредоточат свои усилия на этой сильно уменьшенной цели. С начала войны их атаки замирали каждый раз, когда они сталкивались с застроенными городскими территориями", – отмечают в ISW.

Карты предполагаемых изменений театра военных действий размещены в Twitter ISW.

Специалисты института отмечают, что все большее число российских подразделений отказывается от выполнения боевых задач. Если россияне прекратят продвижение из Изюма, украинские войска смогут сосредоточить свои усилия на обороне Северодонецка и Лисичанска или в худшем для РФ случае – на прорыве российского окружения до взятия под контроль этих населенных пунктов.

Контекст:

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

12 мая пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщила в Twitter, что Россия выводит свою армию из северной части Харьковской области после ряда поражений, нанесенных ей Вооруженными силами Украины, и, предположительно, направляет ее в Изюм. Выведенные силы должны были быть развернуты на восточном берегу реки Северский Донец для защиты западного фланга российской армии и основных путей поставок для операций в районе Изюма.

Теги: Северодонецк, Изюм, Лисичанск, Попасная, наступление, война России против Украины, Воеводовка
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