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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу – Гайдай. Видео

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В Северодонецке повреждено 70% жилых домов
В Северодонецке повреждено 70% жилых домов
Фото: EPA

Российские войска продолжают активно обстреливать Северодонецк Луганской области, 14 мая под обстрел попала, в частности, городская больница Об этом сообщил 15 мая глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за прошлые сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

"Гатили по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер [14 мая] ранения получили сразу девять мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – написал Гайдай.

Глава ОГА сообщил, что из Северодонецка сегодня, несмотря на продолжение обстрелов, эвакуировали 10 человек, в том числе четыре ребенка.

"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили", – добавил он. 

14 мая в Северодонецке россияне попали в здание техникума, несколько многоэтажек и в один из цехов завода "Азот". Продолжались обстрелы Попаснянской и Горской общин. В Камышевахе попали в поселковый совет и дом культуры.

Больница в Северодонецке попадает под обстрелы уже не впервые. По словам Гайдая, это одна из двух оставшихся действующих больниц в области. 

По информации местных властей на 11 мая, российские оккупанты повредили в Северодонецке 70% жилых домов

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.

Теги: Луганская область, Северодонецк, эвакуация, раненые, больница, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, больницы, ранение
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