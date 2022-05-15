Оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу – Гайдай. Видео

По его словам, за прошлые сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

"Гатили по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер [14 мая] ранения получили сразу девять мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – написал Гайдай.

Глава ОГА сообщил, что из Северодонецка сегодня, несмотря на продолжение обстрелов, эвакуировали 10 человек, в том числе четыре ребенка.

"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили", – добавил он.

14 мая в Северодонецке россияне попали в здание техникума, несколько многоэтажек и в один из цехов завода "Азот". Продолжались обстрелы Попаснянской и Горской общин. В Камышевахе попали в поселковый совет и дом культуры.

Больница в Северодонецке попадает под обстрелы уже не впервые. По словам Гайдая, это одна из двух оставшихся действующих больниц в области.

По информации местных властей на 11 мая, российские оккупанты повредили в Северодонецке 70% жилых домов.