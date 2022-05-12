Оккупанты наступают на Северодонецк, имеют частичный успех – Луганская ОВА

"Противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех", – говорится в сообщении.

Он добавил, что цель россиян – полный контроль над Рубежным и захват Северодонецка.

По словам Гайдая, вся подконтрольная украинскому правительству территория Луганской области сейчас находится "под плотным огнем оккупантов".

"В течение суток рашисты системно расстреливали свободные населенные пункты области. Они продолжают выжигать землю, более 20 жилых домов повреждены. Есть самые большие разрушения в Северодонецке (как в новых, так и в старых районах, город обстреливается хаотично) – девять многоэтажек. Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горном, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевахе, три – в Тошковке", – сообщил глава ОВА.

В Камышевахе продолжаются боевые действия. Штурм Орехово и Тошковки безрезультатный для россиян, отметил Гайдай.

"На Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника", – говорится в сообщении.

Также Гайдай подчеркнул, что из-за обстрелов оккупантами дороги Лисичанск – Бахмут эвакуация гражданских пока невозможна.

Война России против Украины. Главное (обновляется)