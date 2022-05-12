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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на Северодонецк, имеют частичный успех – Луганская ОВА

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В течение суток российская армия системно расстреливала свободные населенные пункты области
В течение суток российская армия системно расстреливала свободные населенные пункты области
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российская армия продолжает наступление на Северодонецк Луганской области и имеет в этом направлении частичный успех. Об этом 12 мая сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех", – говорится в сообщении.

Он добавил, что цель россиян – полный контроль над Рубежным и захват Северодонецка.

По словам Гайдая, вся подконтрольная украинскому правительству территория Луганской области сейчас находится "под плотным огнем оккупантов".

"В течение суток рашисты системно расстреливали свободные населенные пункты области. Они продолжают выжигать землю, более 20 жилых домов повреждены. Есть самые большие разрушения в Северодонецке (как в новых, так и в старых районах, город обстреливается хаотично) – девять многоэтажек. Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горном, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевахе, три – в Тошковке", – сообщил глава ОВА.

В Камышевахе продолжаются боевые действия. Штурм Орехово и Тошковки безрезультатный для россиян, отметил Гайдай.

"На Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника", – говорится в сообщении.

Также Гайдай подчеркнул, что из-за обстрелов оккупантами дороги Лисичанск – Бахмут эвакуация гражданских пока невозможна.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/151532864052772

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганськой и Донецкой областей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Донбасс, оккупация, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, Орехово, Тошковка, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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