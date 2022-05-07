В Луганской области атаки совершают вагнеровцы, а кадыровцы не воюют, а мародерят и снимают видео – Гайдай

"У россиян не получается вообще, поэтому в Луганской области атаки на прорывы совершают вагнеровцы. Рашисты продолжают попытки прорваться в Попасной и Воеводовке, бои до сих пор продолжаются, враг успеха не имеет. Несмотря на большое количество разной техники и вагнеровцев, оказавшихся не бессмертными, орки не могут захватить населенные пункты", – говорится в сообщении.
По данным Гайдая, Рубежное наполовину контролируется российскими оккупантами.
Глава ОВА сообщил также, что в боевых действиях в Луганской области принимают участие чеченские подразделения.
"Кадыровцы в Луганской области не воюют – только мародерят и снимают видео", – отметил он.
Кроме того, Гайдай сообщил, что по словам пленных оккупантов, у российской армии одна цель – "выйти на географические границы Луганской области".
Он призвал людей на выходные оставаться дома.
"Следующие несколько дней будут тяжелыми, ведь россияне будут пытаться сделать что-то, чтобы 9 мая отчитываться перед Путлером, поэтому призываю: будьте осторожны, оставайтесь в укрытиях, ограничьте пребывание на улице", – написал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная.