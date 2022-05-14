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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление разрушенных оккупантами больниц нужно минимум 32 млрд грн – Ляшко

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Ляшко: Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медпомощи, так как это предусматривают требования ЕС
Ляшко: Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медпомощи, так как это предусматривают требования ЕС
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

На восстановление разрушенных российским агрессором больниц нужно, по предварительным расчетам, 32 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал 14 мая в эфире национального телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных учреждений разрушены и не работают", – уточнил Ляшко.

Глава ведомства отметил, что Минздрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений в рамках госпитальных округов.

"Мы определяем, какие больницы в этом округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, и сразу по этим направлением будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

По его словам, относительно восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений", сейчас обсуждаются больницы Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медпомощи, так как это предусматривают требования ЕС", – рассказал министр.

По его словам, ведомство намерено "строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их жительства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, без учета данных с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, убытки, война России против Украины, ущерб, Минздрав, больницы, разрушения, здравоохранение, Виктор Ляшко
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