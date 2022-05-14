На восстановление разрушенных оккупантами больниц нужно минимум 32 млрд грн – Ляшко

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных учреждений разрушены и не работают", – уточнил Ляшко.

Глава ведомства отметил, что Минздрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений в рамках госпитальных округов.

"Мы определяем, какие больницы в этом округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, и сразу по этим направлением будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

По его словам, относительно восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений", сейчас обсуждаются больницы Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медпомощи, так как это предусматривают требования ЕС", – рассказал министр.

По его словам, ведомство намерено "строить в Украине европейскую медицинскую систему, соответствующую европейским требованиям, чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их жительства".

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