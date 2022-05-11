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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты полностью разрушили в Украине 101 больницу – Ляшко

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Ляшко сообщил о разрушениях украинских больниц
Ляшко сообщил о разрушениях украинских больниц
Фото: depositphotos.com

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Украине полностью разрушена 101 больница. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook 11 мая.

"Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена без возможности восстановления. Также руками российских террористов разрушены 450 аптек", – говорится в сообщении.

Почти 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены оккупантами, добавил министр.

"За каждой этой цифрой – жизнь смелого украинца. Жизнь того, кто вовремя не доехал в больницу, или кому некуда было ехать, или того, кого просто не пропустили российские военные и он не смог вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Минздрав отмечает, что Россия пренебрегает всеми нормами и конвенциями международного права", – заявил глава ведомства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/371416895012533

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: больница, обстрелы, война России против Украины, Минздрав, больницы, разрушения, Виктор Ляшко
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