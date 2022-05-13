Зеленский: Россия потеряла все свои перспективы. Ради чего? Чтобы в Геническе постоял памятник Ленину?

Зеленский: Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 13 мая на сайте главы государства.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тыс. солдат, и многие из них – молодые срочники. Россия потеряла более 3 тыс. танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. И ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у России нет и не будет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что спрогнозировать, как долго будет продолжаться война, не может никто.

"Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была более короткой", – добавил президент.

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