Бульвар Шоубиз
 
14 мая, 2022
 
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Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео

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Вакарчук: Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции
Вакарчук: Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выступил перед сотрудниками Чернобыльской атомной станции. Фото и видео, снятые во время концерта, певец опубликовал на своей странице в Facebook.

Вакарчук в том числе исполнил песню "Все буде добре!". 

"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/541219147643577/

Певец также сфотографировался с  Валентином Гейко – начальником смены станции, который был на рабочем посту во время вторжения российских оккупантов.

"Он организовал всех сотрудников станции, и они держали атомную безопасность все время! Уникальный специалист, справедливый, прямой и очень честный, патриотичный человек. Спасибо вам, Валентин Александров", – обратился к Гейко Вакарчук. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542893043852079&set=a.350151466459572&type=3

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, ЧАЭС, война России против Украины, певец
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