Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео

Вакарчук в том числе исполнил песню "Все буде добре!".
"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.
Певец также сфотографировался с Валентином Гейко – начальником смены станции, который был на рабочем посту во время вторжения российских оккупантов.
"Он организовал всех сотрудников станции, и они держали атомную безопасность все время! Уникальный специалист, справедливый, прямой и очень честный, патриотичный человек. Спасибо вам, Валентин Александров", – обратился к Гейко Вакарчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.