Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео

Вакарчук: Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Вакарчук в том числе исполнил песню "Все буде добре!".

"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

Певец также сфотографировался с Валентином Гейко – начальником смены станции, который был на рабочем посту во время вторжения российских оккупантов.

"Он организовал всех сотрудников станции, и они держали атомную безопасность все время! Уникальный специалист, справедливый, прямой и очень честный, патриотичный человек. Спасибо вам, Валентин Александров", – обратился к Гейко Вакарчук.

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