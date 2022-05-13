Генерал США Бридлав назвал "бредом" разговоры, что Путину нужно дать "сохранить лицо" в истории с Украиной

"Все эти разговоры, что нужно дать ему возможность сохранить лицо и не провоцировать его, – нет, все это бред. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы Украина победила в этой войне, и предоставить ей для этого все необходимые средства", – сказал он.
Американский генерал считает, что на Западе есть "определенные проблемы на политическом уровне".
"Наше руководство должно преодолеть эти проблемы", – заявил Бридлав.
Он объяснил, что Запад должен предоставить Украине системы залпового огня, артиллерию (в том числе дальнобойную), системы противовоздушной обороны, "такие ракеты, как "Нептун".
"Самое современное оружие [...] поможет Украине в тех битвах, которые она сейчас ведет. [...] Надо делать это немедленно, сейчас уже. Предоставлять правильное вооружение в правильное место и в правильное время", – подчеркнул Бридлав.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.