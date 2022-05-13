Генерал США Бридлав назвал "бредом" разговоры, что Путину нужно дать "сохранить лицо" в истории с Украиной

Бридлав считает, что на Западе есть "определенные проблемы на политическом уровне" Фото: ЕРА

"Все эти разговоры, что нужно дать ему возможность сохранить лицо и не провоцировать его, – нет, все это бред. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы Украина победила в этой войне, и предоставить ей для этого все необходимые средства", – сказал он.

Американский генерал считает, что на Западе есть "определенные проблемы на политическом уровне".

"Наше руководство должно преодолеть эти проблемы", – заявил Бридлав.

Он объяснил, что Запад должен предоставить Украине системы залпового огня, артиллерию (в том числе дальнобойную), системы противовоздушной обороны, "такие ракеты, как "Нептун".

"Самое современное оружие [...] поможет Украине в тех битвах, которые она сейчас ведет. [...] Надо делать это немедленно, сейчас уже. Предоставлять правильное вооружение в правильное место и в правильное время", – подчеркнул Бридлав.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку.