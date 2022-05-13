"Мы в 10 раз сильнее как люди". Зеленский считает, что Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку

Зеленский: Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за Украиной Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что если мир объединен вокруг нас, а мы делаем все для этого… и шаг за шагом нам это удается, то… можно победить, если мы боремся за правду и не в одиночку. Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за нами", – сказал глава государства.

При этом Зеленский отметил, что армия РФ – "в четыре раза больше", а территория России больше в 28 раз.

"А мы в 10 раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле… Для нас победа – это только вернуть свое... Для них – забрать чужое", – подчеркнул президент Украины.

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