"Мы в 10 раз сильнее как люди". Зеленский считает, что Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я считаю, что если мир объединен вокруг нас, а мы делаем все для этого… и шаг за шагом нам это удается, то… можно победить, если мы боремся за правду и не в одиночку. Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за нами", – сказал глава государства.
При этом Зеленский отметил, что армия РФ – "в четыре раза больше", а территория России больше в 28 раз.
"А мы в 10 раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле… Для нас победа – это только вернуть свое... Для них – забрать чужое", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
9 мая Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе. "Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и в Европе. Как и 77 лет назад", – отметил глава государства.
О возможной победе Украины в войне против РФ заявляли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.