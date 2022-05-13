ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы в 10 раз сильнее как люди". Зеленский считает, что Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за Украиной
Зеленский: Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за Украиной
Фото: president.gov.ua

Украина может победить в войне, которую 24 февраля начала против нее РФ, если будет бороться "за правду и не в одиночку".

Такое мнение в интервью RAI 1опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что если мир объединен вокруг нас, а мы делаем все для этого… и шаг за шагом нам это удается, то… можно победить, если мы боремся за правду и не в одиночку. Надо постоянно поддерживать нас, и тогда победа будет за нами", – сказал глава государства.  

При этом Зеленский отметил, что армия РФ – "в четыре раза больше", а территория России больше в 28 раз.  

"А мы в 10 раз сильнее как люди, потому что мы на своей земле… Для нас победа – это только вернуть свое... Для них – забрать чужое", – подчеркнул президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/693316545276641/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

9 мая Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе. "Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и в Европе. Как и 77 лет назад", – отметил глава государства.

О возможной победе Украины в войне против РФ заявляли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.  

Теги: Россия, Украина, армия РФ, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (550308)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (195429)
3
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (145154)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (137574)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (101354)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (86694)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (46234)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (44104)
 
 
 
 