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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр экономики ФРГ: Мы видим, что Украина способна победить в этой войне. Наша главная линия – помочь ей в этом

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Германия обещает поддержку в послевоенном восстановлении Украины
Германия обещает поддержку в послевоенном восстановлении Украины
Фото: EPA

Германия продолжит поставлять оружие Украине и давить на российскую экономику с помощью санкций, а также планирует участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Об этом заявил министр экономики и климата ФРГ Роберт Габек 12 мая на пресс-конференции после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Запись брифинга опубликована в Facebook МИД Украины.

По словам Габека, Германия будет способствовать внедрению новых антироссийских санкций в мире и намерена принимать решения, которые повлияют на экономику РФ.  

"Мы видим, что Украина выстояла, она борется и способна победить в этой войне. И наша главная линия в принятии решений – помочь ей в этом", – отметил глава немецкого МИД.

По его словам, ФРГ также планирует участие немецких компаний в реконструкции Украины после конца войны.  

"Это будет не только финансовая поддержка, мы хотим помочь отстроить Украину еще лучше, чем она была", – сказал Габек.

Контекст:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая  анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также она анонсировала внесение в пакет отказа от российской нефти и газа.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российские энергоресурсы.

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

5 мая в Варшаве по инициативе Польши и Швеции состоялась международная донорская конференция. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ. В ходе конференции на помощь Украине собрали $6,5 млрд.

Теги: Германия, санкции, ФРГ, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Роберт Хабек
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