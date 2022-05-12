Министр экономики ФРГ: Мы видим, что Украина способна победить в этой войне. Наша главная линия – помочь ей в этом

По словам Габека, Германия будет способствовать внедрению новых антироссийских санкций в мире и намерена принимать решения, которые повлияют на экономику РФ.
"Мы видим, что Украина выстояла, она борется и способна победить в этой войне. И наша главная линия в принятии решений – помочь ей в этом", – отметил глава немецкого МИД.
По его словам, ФРГ также планирует участие немецких компаний в реконструкции Украины после конца войны.
"Это будет не только финансовая поддержка, мы хотим помочь отстроить Украину еще лучше, чем она была", – сказал Габек.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также она анонсировала внесение в пакет отказа от российской нефти и газа.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российские энергоресурсы.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
5 мая в Варшаве по инициативе Польши и Швеции состоялась международная донорская конференция. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ. В ходе конференции на помощь Украине собрали $6,5 млрд.