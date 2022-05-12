Министр экономики ФРГ: Мы видим, что Украина способна победить в этой войне. Наша главная линия – помочь ей в этом

По словам Габека, Германия будет способствовать внедрению новых антироссийских санкций в мире и намерена принимать решения, которые повлияют на экономику РФ.

"Мы видим, что Украина выстояла, она борется и способна победить в этой войне. И наша главная линия в принятии решений – помочь ей в этом", – отметил глава немецкого МИД.

По его словам, ФРГ также планирует участие немецких компаний в реконструкции Украины после конца войны.

"Это будет не только финансовая поддержка, мы хотим помочь отстроить Украину еще лучше, чем она была", – сказал Габек.