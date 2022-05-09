Замороженные активы России нужно отдать на восстановление Украины – Боррель

Боррель считает, что Европа может использовать опыт Соединенных Штатов, которые изъяли размещенные в США средства Центробанка Афганистана и передали их на оказание гуманитарной помощи жертвам терроризма в этой стране.

По его мнению, поступить так же с российскими активами было бы "абсолютно логично".

Чиновник добавил, что на восстановление Украины потребуется "невероятная сумма", а основное бремя при этом ляжет на страны Евросоюза. Россия, отмечает Боррель, должна в первую очередь стать источником военных компенсаций, в том числе за счет замороженных с начала войны активов.