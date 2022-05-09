Замороженные активы России нужно отдать на восстановление Украины – Боррель

Боррель считает, что Европа может использовать опыт Соединенных Штатов, которые изъяли размещенные в США средства Центробанка Афганистана и передали их на оказание гуманитарной помощи жертвам терроризма в этой стране.
По его мнению, поступить так же с российскими активами было бы "абсолютно логично".
Чиновник добавил, что на восстановление Украины потребуется "невероятная сумма", а основное бремя при этом ляжет на страны Евросоюза. Россия, отмечает Боррель, должна в первую очередь стать источником военных компенсаций, в том числе за счет замороженных с начала войны активов.
В начале войны ЕС и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины" ,– подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.