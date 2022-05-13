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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный заявил председателю комитета начальников штабов США, что ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины

Залужный: Для меня победа это уничтожение врага, находящегося на нашей земле
Залужный: Для меня победа – это уничтожение врага, находящегося на нашей земле
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что украинские военные нацелены на освобождение всех территорий Украины, временно оккупированных Россией. Об этом Залужный сообщил 13 мая на своей странице в Facebook.

"Милли спросил меня, что для нас означает победа. Это действительно важный вопрос. Для меня победа – это уничтожение врага, находящегося на нашей земле, и освобождение всех захваченных им территорий", – подчеркнул Залужный.

По его словам, оперативная обстановка на фронте остается сложной.

"Я также акцентировал внимание на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет типа Х-22 по указанным объектам", – отметил Залужный.

Он также выразил Милли благодарность за помощь, которую США оказывают Украине.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/308887594740066

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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