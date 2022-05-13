Чичваркин: Путин достал весь мир. Какой у него выход? Долгая жизнь в изоляции. Издалека тепловизором проверят тело, лежащее в луже мочи

Он отметил, что в последнее время идут дискуссии о том, как России закончить войну с Украиной, но при этом чтобы Путин мог "сохранить лицо".

"Лицо оставить вряд ли получится. Это можно было сделать после Крыма и даже первой фазы войны. Но после Бучи, Ирпеня и Мариуполя, фильтрационных – считай, концентрационных – лагерей никакого лица у Путина не будет, он всех достал. Он реально весь мир достал. Он – некомфортный игрок", – убежден Чичваркин.

По его мнению, закончить свою жизнь Путин может так же, как и, по одной из версий, советский диктатор Иосиф Сталин, – в луже собственной мочи.

"[Какой у него выход?] Долгая жизнь в изоляции. Когда десяток генералов не доверяют друг другу... Издалека тепловизором проверят тело, лежащее в луже собственной мочи, комнатной оно температуры или все-таки 36,6 °C? Констатировать смерть или нет? Потому что все будут бояться подойти. Думаю, такой вариант и будет", – спрогнозировал бизнесмен.

Чичваркин добавил, что не знает, через сколько лет это может произойти.

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