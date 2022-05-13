Чичваркин: Путин достал весь мир. Какой у него выход? Долгая жизнь в изоляции. Издалека тепловизором проверят тело, лежащее в луже мочи

Он отметил, что в последнее время идут дискуссии о том, как России закончить войну с Украиной, но при этом чтобы Путин мог "сохранить лицо".
"Лицо оставить вряд ли получится. Это можно было сделать после Крыма и даже первой фазы войны. Но после Бучи, Ирпеня и Мариуполя, фильтрационных – считай, концентрационных – лагерей никакого лица у Путина не будет, он всех достал. Он реально весь мир достал. Он – некомфортный игрок", – убежден Чичваркин.
По его мнению, закончить свою жизнь Путин может так же, как и, по одной из версий, советский диктатор Иосиф Сталин, – в луже собственной мочи.
"[Какой у него выход?] Долгая жизнь в изоляции. Когда десяток генералов не доверяют друг другу... Издалека тепловизором проверят тело, лежащее в луже собственной мочи, комнатной оно температуры или все-таки 36,6 °C? Констатировать смерть или нет? Потому что все будут бояться подойти. Думаю, такой вариант и будет", – спрогнозировал бизнесмен.
Чичваркин добавил, что не знает, через сколько лет это может произойти.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Украина не должна искать выход для России, которая напала на Украину. Президент рассказал, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку.