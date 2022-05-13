Зеленский считает, что Путину не удастся сохранить лицо из-за войны против Украины, но россияне должны сохранить свое государство

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Ведущий итальянского телеканала спросил у президента Украины, что можно было бы предоставить Путину, чтобы дать ему возможность "сохранить лицо".
"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я в принципе не думаю, что в будущем произойдет с этим человеком… Я считаю, что ему нужно сохранить его государство... Это их [россиян] государство и их общество. Они должны сохранить даже не то, что было выстроено ими и этой политической властью, а что было выстроено до этого – 100, 200, 300, 500 лет назад – какие были традиции, искусство, писатели", – сказал Зеленский.
По его словам, из-за действий Путина от россиян отворачивается весь мир.
"Из-за его шагов [все] отворачиваются от понимания, что это за страна и какая у нее история. Когда за границей… слышат, что человек говорит по-русски, – люди отворачиваются. Хотя еще условно вчера все говорили о классике и [русского писателя Льва] Толстого, и [русского писателя Федора] Достоевского. Это историческое наследие этого государства. Вот что он [Путин] делает... Он ставит крест на русском языке, защищая русскоговорящих, как он говорит", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что в Украине многие люди говорили на русском языке, а "сейчас не хотят".
"Представьте себе: люди с этим жили, а сейчас не хотят. Он [Путин] своими шагами отворачивает их и от языка, и от культуры, и от истории России. Люди не хотят этого слышать", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
По мнению Зеленского, Украина не должна искать выход для России, которая напала на Украину. Президент рассказал, что лидеры стран Запада предлагали ему "некоторые вещи, связанные с уступками по суверенитету Украины, ради того, чтобы сохранить лицо Путину". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории", – подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина может победить Россию, если будет бороться не в одиночку.