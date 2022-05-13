Зеленский считает, что Путину не удастся сохранить лицо из-за войны против Украины, но россияне должны сохранить свое государство

Такое мнение в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Ведущий итальянского телеканала спросил у президента Украины, что можно было бы предоставить Путину, чтобы дать ему возможность "сохранить лицо".

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я в принципе не думаю, что в будущем произойдет с этим человеком… Я считаю, что ему нужно сохранить его государство... Это их [россиян] государство и их общество. Они должны сохранить даже не то, что было выстроено ими и этой политической властью, а что было выстроено до этого – 100, 200, 300, 500 лет назад – какие были традиции, искусство, писатели", – сказал Зеленский.

По его словам, из-за действий Путина от россиян отворачивается весь мир.

"Из-за его шагов [все] отворачиваются от понимания, что это за страна и какая у нее история. Когда за границей… слышат, что человек говорит по-русски, – люди отворачиваются. Хотя еще условно вчера все говорили о классике и [русского писателя Льва] Толстого, и [русского писателя Федора] Достоевского. Это историческое наследие этого государства. Вот что он [Путин] делает... Он ставит крест на русском языке, защищая русскоговорящих, как он говорит", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине многие люди говорили на русском языке, а "сейчас не хотят".

"Представьте себе: люди с этим жили, а сейчас не хотят. Он [Путин] своими шагами отворачивает их и от языка, и от культуры, и от истории России. Люди не хотят этого слышать", – резюмировал Зеленский.

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