Украине известно, сколько военнослужащих остается на "Азовстали", но разглашать эту цифру пока не будут – Маляр

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".
"Мы знаем эту цифру – чтобы было понятно, мы понимаем объемы операции по спасению. Но это тоже информация чувствительная, и она не разглашается до завершения самой операции по спасению", – сказала она.
В ответ на вопрос о шансах обменять защитников Мариуполя на пленных россиян Маляр сказала, что делать такие прогнозы некорректно. "Украинское государство делает все возможное и невозможное, чтобы спасти украинских военных. Мы гордимся ими, они наши герои", – подчеркнула чиновница.
Она также сказала, что Украина предпринимала попытки использовать все сценарии по спасению защитников Мариуполя, которые озвучивались в информационном пространстве экспертами, иностранными политиками и другими людьми.
"Были попытки все эти сценарии использовать. Сегодня важно говорить об этом. Мы надеемся, что эта операция по спасению завершится хорошо", – добавила Маляр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих.
Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".
После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточняли.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.