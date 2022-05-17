Украине известно, сколько военнослужащих остается на "Азовстали", но разглашать эту цифру пока не будут – Маляр

Маляр: Украинское государство делает все возможное и невозможное, чтобы спасти украинских военных. Мы гордимся ими, они наши герои Фото:

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".

"Мы знаем эту цифру – чтобы было понятно, мы понимаем объемы операции по спасению. Но это тоже информация чувствительная, и она не разглашается до завершения самой операции по спасению", – сказала она.

В ответ на вопрос о шансах обменять защитников Мариуполя на пленных россиян Маляр сказала, что делать такие прогнозы некорректно. "Украинское государство делает все возможное и невозможное, чтобы спасти украинских военных. Мы гордимся ими, они наши герои", – подчеркнула чиновница.

Она также сказала, что Украина предпринимала попытки использовать все сценарии по спасению защитников Мариуполя, которые озвучивались в информационном пространстве экспертами, иностранными политиками и другими людьми.

"Были попытки все эти сценарии использовать. Сегодня важно говорить об этом. Мы надеемся, что эта операция по спасению завершится хорошо", – добавила Маляр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)