Эвакуация с "Азовстали" продолжается – Зеленский

Журналисты Reuters пишут, что с территории завода сегодня выехало семь автобусов Фото: ЕРА

"Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики, вовлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал он.

Зеленский отметил, что обсуждал этот процесс в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Других деталей о самом процессе он не сообщил.

Агентство Reuters, ссылаясь на очевидца, написало, что 17 мая с территории завода выехало семь автобусов с украинскими военнослужащими в сопровождении российской армии.

Видео опубликовал российский паблик Mash.

Также видео, на котором показан процесс эвакуации, публиковал боевик "ДНР" Александр Ходаковский. Его также обнародовали на YouTube-канале издания "Апостроф".

ВИДЕО

Видео: Апостроф / YouTube

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