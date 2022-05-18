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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эвакуация с "Азовстали" продолжается – Зеленский

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Журналисты Reuters пишут, что с территории завода сегодня выехало семь автобусов
Журналисты Reuters пишут, что с территории завода сегодня выехало семь автобусов
Фото: ЕРА

Процесс эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали" продолжается. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего обращения, опубликованного в Facebook.

"Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики, вовлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал он. 

Зеленский отметил, что обсуждал этот процесс в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Других деталей о самом процессе он не сообщил. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1046912409568010/

Агентство Reuters, ссылаясь на очевидца, написало, что 17 мая с территории завода выехало семь автобусов с украинскими военнослужащими в сопровождении российской армии.

Видео опубликовал российский паблик Mash.

Также видео, на котором показан процесс эвакуации, публиковал боевик "ДНР" Александр Ходаковский. Его также обнародовали на YouTube-канале издания "Апостроф". 

ВИДЕО
Видео: Апостроф / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. 

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".  Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". 

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, автобус, Азовсталь, Александр Ходаковский, Владимир Зеленский, война России против Украины
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