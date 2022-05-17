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Зеленский провел длительный разговор с Макроном, среди прочего говорили о ЕС, поставках оружия и топлива

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Зеленский назвал разговор с Макроном насыщенным
Зеленский назвал разговор с Макроном насыщенным
Фото: ЕРА

17 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках топлива в Украину", – написал Зеленский.

По его словам, речь также шла об "оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций [Евросоюза], возможных путях экспорта украинской аграрной продукции".

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – отметил Зеленский.

Елисейский дворец на своем сайте дополнил, что Макрон в разговоре с Зеленским заявил о "решимости реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки".

"Он подтвердил, что в ближайшие дни и недели поставки оружия Францией продолжатся и их интенсивность возрастет, будут также поставки гуманитарного оборудования. В минувшие выходные было доставлено 13 дополнительных транспортных средств, в результате чего гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн", – объяснила пресс-служба Макрона.

По ее данным, президенты также обсудили проблему продовольственной безопасности и "гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны".

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Контекст:

Разговор Макрона и Зеленского произошел на фоне заявлений Зеленского от 13 мая, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода". С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля общение Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным происходило почти 10 раз, а с декабря 2021 года президенты разговаривали почти 20 раз.

13 мая советник Макрона по международным коммуникациям Анн-Софи Брадель заявила, что президент Франции никогда не обсуждал с Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с Зеленским.

Последний разговор Макрона и Путина состоялся 3 мая, он длился два часа и 10 минут. В Елисейском дворце заявили, что Макрон призывал Путина прекратить российскую "разрушительную агрессию" в отношении Украины. Перед тем, как звонить Путину, Макрон 30 апреля говорил с Зеленским.

Теги: Россия, Украина, оружие, Франция, война, бензин, телефоны, переговоры, агрессия, оборона, Азовсталь, гуманитарная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, Эммануэль Макрон
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