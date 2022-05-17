Зеленский провел длительный разговор с Макроном, среди прочего говорили о ЕС, поставках оружия и топлива

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках топлива в Украину", – написал Зеленский.

По его словам, речь также шла об "оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций [Евросоюза], возможных путях экспорта украинской аграрной продукции".

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – отметил Зеленский.

Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. (2/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Елисейский дворец на своем сайте дополнил, что Макрон в разговоре с Зеленским заявил о "решимости реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки".

"Он подтвердил, что в ближайшие дни и недели поставки оружия Францией продолжатся и их интенсивность возрастет, будут также поставки гуманитарного оборудования. В минувшие выходные было доставлено 13 дополнительных транспортных средств, в результате чего гуманитарная помощь, доставленная с 24 февраля, превысила 800 тонн", – объяснила пресс-служба Макрона.

По ее данным, президенты также обсудили проблему продовольственной безопасности и "гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)