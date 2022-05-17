Билецкий призвал воздержаться от комментариев по поводу эвакуации с "Азовстали": Через двое-трое суток гарнизон сам даст понять, как все проходило

Билецкий: Главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, инсайдами и так далее самой операции по спасению бойцов Фото: nationalcorps.org

"Вчера вечером началась операция по эвакуации раненых бойцов гарнизона "Азовстали". 82 суток парни сражались в невероятных условиях, более 70 – сдерживали врага в полном окружении при огромнейшем численном преимуществе врага, при ужасных авиационных, корабельных и артиллерийских бомбежках. Они сделали вещи, которые должны войти и войдут в учебники по военной истории. Сейчас главное задание – спасти людей из стали. Они еще, безусловно, понадобятся Украине", – сказал Билецкий.

Он призвал тех, кто хочет поделиться своим мнением относительно происходящего или инсайдами, "оставить их при себе".

"Главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, инсайдами и так далее самой операции по спасению бойцов. [...] Через двое-трое суток, я думаю, сам гарнизон даст четко понять, как все проходило. На данный момент могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, с оружием в руках. Все будет хорошо и все будет Украина", – добавил он.

The founder of the #AZOV regiment, Andriy Biletsky, urged to wait and not to spread any information about the evacuation from the #Azovstal plant that could harm the rescue of the Ukrainian military. pic.twitter.com/aRsemNA7fw — Ukrainian Struggle Centre * (@UA_struggle) May 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)