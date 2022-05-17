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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Билецкий призвал воздержаться от комментариев по поводу эвакуации с "Азовстали": Через двое-трое суток гарнизон сам даст понять, как все проходило

Билецкий: Главное сейчас не навредить своими домыслами, идеями, инсайдами и так далее самой операции по спасению бойцов
Билецкий: Главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, инсайдами и так далее самой операции по спасению бойцов
Фото: nationalcorps.org

Первый командир полка Национальной гвардии "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий 17 мая обнародовал в Telegram обращение, в котором призвал воздержаться от комментариев и оценок происходящего на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

"Вчера вечером началась операция по эвакуации раненых бойцов гарнизона "Азовстали". 82 суток парни сражались в невероятных условиях, более 70 – сдерживали врага в полном окружении при огромнейшем численном преимуществе врага, при ужасных авиационных, корабельных и артиллерийских бомбежках. Они сделали вещи, которые должны войти и войдут в учебники по военной истории. Сейчас главное задание – спасти людей из стали. Они еще, безусловно, понадобятся Украине", – сказал Билецкий. 

Он призвал тех, кто хочет поделиться своим мнением относительно происходящего или инсайдами, "оставить их при себе". 

"Главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, инсайдами и так далее самой операции по спасению бойцов. [...] Через двое-трое суток, я думаю, сам гарнизон даст четко понять, как все проходило. На данный момент могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, с оружием в руках. Все будет хорошо и все будет Украина", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. 

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".  Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, полк Азов, эвакуация, раненые, Азовсталь, Андрей Билецкий, война России против Украины, спасение
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