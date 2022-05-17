Защитникам Мариуполя отдан новый приказ – сохранить свои жизни – Резников

Об этом 17 мая в беседе с журналистами заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Видеокомментарий главы Минобороны опубликован в Telegram "Відеохаб Україна".
"Они свой приказ выполнили. Они все – герои, у них сейчас новый приказ – сохранить свою жизнь. Они нужны Украине, – сказал Резников. – Наша главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы территориальной обороны ВСУ, полиция, пограничники, Нацгвардия, отдельный полк "Азов".
По словам главы Минобороны Украины, "сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе переговорные, с помощью Красного Креста".
"Это эвакуация раненых, [находящихся] в тяжелом состоянии, и других раненых. Наш план – сохранить им жизнь и свободу", – резюмировал Резников.
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10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе Донецкой области удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие. Сколько именно, в Генштабе и Минобороны не уточнили.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".
В Минобороны Украины назвали это "политическим заявлением, рассчитанным на внутреннюю пропаганду". Операция по спасению военнослужащих продолжается, подчеркнула замминистра обороны Анна Маляр.