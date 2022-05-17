Защитникам Мариуполя отдан новый приказ – сохранить свои жизни – Резников

Об этом 17 мая в беседе с журналистами заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Видеокомментарий главы Минобороны опубликован в Telegram "Відеохаб Україна".

"Они свой приказ выполнили. Они все – герои, у них сейчас новый приказ – сохранить свою жизнь. Они нужны Украине, – сказал Резников. – Наша главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы территориальной обороны ВСУ, полиция, пограничники, Нацгвардия, отдельный полк "Азов".

По словам главы Минобороны Украины, "сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе переговорные, с помощью Красного Креста".

"Это эвакуация раненых, [находящихся] в тяжелом состоянии, и других раненых. Наш план – сохранить им жизнь и свободу", – резюмировал Резников.

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