В РФ хотят допросить защитников Мариуполя, которых вывезли с "Азовстали", а полк "Азов" – признать "террористической организацией"

В заявлении утверждается, что "допрашивать" украинских военных оккупанты намерены в рамках "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса". Также там называют защитников Мариуполя "боевиками" и "националистами".
Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд России с просьбой признать полк "Азов" – одно из подразделений, защищавших Мариуполь, – террористической организацией, пишет The Insider. Суд рассмотрит дело 26 мая.
Кроме того, сегодня в Госдуме озвучили предложение на уровне закона или постановления запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".
В Минобороны Украины считают, что заявления, которые прозвучали в Госдуме, нацелены на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. Переговорный процесс продолжается, подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Юрист, руководитель правозащитной команды "Первый отдел" Иван Павлов в беседе с The Insider высказал мнение, что "эта законодательная инициатива" связана с "большим желанием российских властей хоть кого-то предать суду".
РФ пытается принять законы, которые дадут ей право судить военнослужащих "Азова", но такой процесс, если состоится, будет незаконным, подчеркнул он. Юрист напомнил о существовании правового принципа, согласно которому закон обратной силы не имеет, и даже если "Азов" российский суд назовет "террористической организацией", к бойцам, которые сейчас находятся на не подконтрольной Киеву территории, эта "норма" не должна применяться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины. В РФ называют бойцов "Азова" "радикалами". Используя такие утверждения, например, глава МИД РФ Сергей Лавров объяснял бомбежку роддома в Мариуполе в начале марта.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих.
Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".
После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.