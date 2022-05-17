В РФ хотят допросить защитников Мариуполя, которых вывезли с "Азовстали", а полк "Азов" – признать "террористической организацией"

16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, пока они находятся на не подконтрольной Киеву территории Фото: ЕРА

В заявлении утверждается, что "допрашивать" украинских военных оккупанты намерены в рамках "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса". Также там называют защитников Мариуполя "боевиками" и "националистами".

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд России с просьбой признать полк "Азов" – одно из подразделений, защищавших Мариуполь, – террористической организацией, пишет The Insider. Суд рассмотрит дело 26 мая.

Кроме того, сегодня в Госдуме озвучили предложение на уровне закона или постановления запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

В Минобороны Украины считают, что заявления, которые прозвучали в Госдуме, нацелены на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. Переговорный процесс продолжается, подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Юрист, руководитель правозащитной команды "Первый отдел" Иван Павлов в беседе с The Insider высказал мнение, что "эта законодательная инициатива" связана с "большим желанием российских властей хоть кого-то предать суду".

РФ пытается принять законы, которые дадут ей право судить военнослужащих "Азова", но такой процесс, если состоится, будет незаконным, подчеркнул он. Юрист напомнил о существовании правового принципа, согласно которому закон обратной силы не имеет, и даже если "Азов" российский суд назовет "террористической организацией", к бойцам, которые сейчас находятся на не подконтрольной Киеву территории, эта "норма" не должна применяться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)