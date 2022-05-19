В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

Организация уже документировала убийства пленных российскими боевиками на Донбассе с 2014 года, а также убийства гражданских российскими войсками этой весной Фото: depositphotos.com

"Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории", – заявил Кривошеев.

Отмечается, что Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014–2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022.

"Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь", – призвали в организации.

Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всеобъемлюще уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)