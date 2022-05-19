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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Amnesty International серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали"

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Организация уже документировала убийства пленных российскими боевиками на Донбассе с 2014 года, а также убийства гражданских российскими войсками этой весной
Организация уже документировала убийства пленных российскими боевиками на Донбассе с 2014 года, а также убийства гражданских российскими войсками этой весной
Фото: depositphotos.com

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать права военнопленных украинских защитников "Азовстали" в соответствии с Женевскими конвенциями. Заявление замдиректора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева опубликовано на сайте организации 18 мая.

"Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории", – заявил Кривошеев. 

Отмечается, что Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014–2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022.

"Украинских военных, которых вывезли с завода "Азовсталь", не должна постигнуть та же участь", – призвали в организации. 

Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, им должны немедленно предоставить немедленный доступ к представителям Международного Красного Креста.

"Власть, которая будет удерживать украинских комбатантов, должна всеобъемлюще уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздним вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

Теги: Amnesty International, права человека, военные, Мариуполь, плен, Азовсталь, пленные, война России против Украины
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