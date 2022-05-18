"Ломать – не строить, душа не болит". В мэрии Мариуполя прокомментировали заявления оккупантов о намерениях "снести "Азовсталь"

В мэрии объяснили, зачем это оккупантам.

"У Вооруженных сил Украины скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они [россияне] хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора", – говорится в сообщении.

В то же время в горсовете подчеркнули важность этого предприятия.

"Это уникальный металлургический комплекс полного цикла; 10 тыс. рабочих мест; миллиарды долларов валютных поступлений и налогов; 7 тыс. тонн высококачественной стали; 6 млн тонн чугуна; 4,5 млн тонн металлопроката. Для российских варваров "ломать – не строить, душа не болит", – заявили в мэрии.

О намерениях "снести "Азовсталь" 18 мая заявлял главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.