ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ломать – не строить, душа не болит". В мэрии Мариуполя прокомментировали заявления оккупантов о намерениях "снести "Азовсталь"

На "Азовстали", по данным Минобороны Украины, еще остаются украинские бойцы
На "Азовстали", по данным Минобороны Украины, еще остаются украинские бойцы
Фото: EPA

Российские оккупанты заявили о намерении "снести комбинат "Азовсталь". Об этом 18 мая в Telegram сообщил горсовет Мариуполя.

В мэрии объяснили, зачем это оккупантам.

"У Вооруженных сил Украины скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они [россияне] хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора", – говорится в сообщении.

В то же время в горсовете подчеркнули важность этого предприятия.

"Это уникальный металлургический комплекс полного цикла; 10 тыс. рабочих мест; миллиарды долларов валютных поступлений и налогов; 7 тыс. тонн высококачественной стали; 6 млн тонн чугуна; 4,5 млн тонн металлопроката. Для российских варваров "ломать – не строить, душа не болит", – заявили в мэрии.

О намерениях "снести "Азовсталь" 18 мая заявлял главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих.

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Его разум растворялся в теориях заговоров". Роднянский в США снимет сериал о том, что на самом деле происходит за стенами путинского Кремля
"Его разум растворялся в теориях заговоров". Роднянский в США снимет сериал о том, что на самом деле происходит за стенами путинского Кремля
"Лицо передает боль жопы", "Это просто ужас". Волочкова возмутила сеть новым шпагатом. Фото
"Лицо передает боль жопы", "Это просто ужас". Волочкова возмутила сеть новым шпагатом. Фото
"Я видела его пульсирующую жилку". Американский эксперт рассказала, что ее посадили рядом с Путиным, поскольку на ней не было глубокого декольте
"Я видела его пульсирующую жилку". Американский эксперт рассказала, что ее посадили рядом с Путиным, поскольку на ней не было глубокого декольте
  Анатолий Анатолич рассказал, почему на самом деле его кума Loboda в первые дни войны молчала о нападении РФ на Украину
  Анатолий Анатолич рассказал, почему на самом деле его кума Loboda в первые дни войны молчала о нападении РФ на Украину
  "Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов
  "Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов
  Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру
  Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру
"Никто из нас не несет ответственности за это горе. Только государство Россия". Мишина призвала украинцев не травить друг друга
"Никто из нас не несет ответственности за это горе. Только государство Россия". Мишина призвала украинцев не травить друг друга
  Дочь владельца АТБ Буткевич: Сотрудники не бросили свои места. Сирена заканчивалась выходили из подвалов и раскладывали товар. Я обалдевала
  Дочь владельца АТБ Буткевич: Сотрудники не бросили свои места. Сирена заканчивалась – выходили из подвалов и раскладывали товар. Я обалдевала
"Эти ужасные события словно убивали меня. Живопись возвращает к прекрасным чувствам". Астафьева показала свои картины
"Эти ужасные события словно убивали меня. Живопись возвращает к прекрасным чувствам". Астафьева показала свои картины
"Когда цветут яблони на руинах домов, это какой-то ужасный диссонанс". Осадчая показала весенний Киев
"Когда цветут яблони на руинах домов, это какой-то ужасный диссонанс". Осадчая показала весенний Киев
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина
  "Ее прокляли". Украинский ведущий высказался о певице Loboda, которая месяц замалчивала российскую агрессию против Украины
  "Ее прокляли". Украинский ведущий высказался о певице Loboda, которая месяц замалчивала российскую агрессию против Украины
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (218656)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (209164)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (148143)
4
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (111916)
5
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (77514)
6
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (66470)
7
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (52852)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (39916)
 
 
 
 