"Позволит отслеживать тех, кто попал в плен". Красный Крест начал регистрацию защитников Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали"

Как отметили в МККК, регистрация украинских военных началась 17 мая по просьбе сторон конфликта, и на данный момент в списках числятся уже "сотни военнопленных с завода "Азовсталь".
Этот процесс включает в себя заполнение анкеты с указанием личных данных, таких как имя, дата рождения и ближайший родственник.
"Данная информация позволит МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", – пояснили в организации.
В Красном Кресте подчеркнули, что, согласно мандату, предоставленному Женевскими конвенциями 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. Они имеют право проводить с военнопленными беседы без присутствия свидетелей. Ограничивать частоту и продолжительность таких бесед запрещается.
Также в МККК уточнили, что не занимаются транспортировкой военнопленных в места их содержания.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".