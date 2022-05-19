"Позволит отслеживать тех, кто попал в плен". Красный Крест начал регистрацию защитников Мариуполя, эвакуированных с "Азовстали"

Как отметили в МККК, регистрация украинских военных началась 17 мая по просьбе сторон конфликта, и на данный момент в списках числятся уже "сотни военнопленных с завода "Азовсталь".

Этот процесс включает в себя заполнение анкеты с указанием личных данных, таких как имя, дата рождения и ближайший родственник.

"Данная информация позволит МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", – пояснили в организации.

В Красном Кресте подчеркнули, что, согласно мандату, предоставленному Женевскими конвенциями 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. Они имеют право проводить с военнопленными беседы без присутствия свидетелей. Ограничивать частоту и продолжительность таких бесед запрещается.

Также в МККК уточнили, что не занимаются транспортировкой военнопленных в места их содержания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)