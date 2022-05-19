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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гособвинение запросило пожизненное для российского военного Шишимарина. Жена убитого не против, чтобы его обменяли на защитников "Азовстали"

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Шишимарин признает свою вину
Шишимарин признает свою вину
Фото: Лариса Калик / graty.me

Украинские прокуроры 19 мая на заседании Соломенского райсуда Киева запросили пожизненное заключение для 21-летнего Вадима Шишимарина – первого российского военнослужащего, представшего перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Об этом сообщают "Ґрати"

Прокурор Ярослав Ущапивский сказал, что вина Шишимарина доказана показаниями свидетелей и собранными доказательствами. 

"Вооруженные силы России не придерживаются норм Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектом нападения", – сказал он и попросил учесть предложения жены погибшего Екатерины Шелиповой. 

Шелипова в ходе заседания сказала, что слышала стрельбу и видела Шишимарина с автоматом (она подошла к калитке, когда услышала выстрелы), а потом, когда стрельба стихла, увидела мужа, убитого выстрелами в голову. 

"Он был для меня всем", – сказала женщина, отвечая на вопрос, что значит для нее утрата супруга. Она сказала, что считает пожизненное заключение адекватной мерой наказания для Шишимарина. 

Фото: Лариса Калик / graty.me
Фото: Лариса Калик / graty.me

"Но если его обменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – отметила она. 

Шишимарин признает свою вину

"Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он [погибший] нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", – сказал ШишимаринПотом военнослужащий обратился к жене убитого: "Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения". 

Отвечая на вопросы адвоката и судьи, Шишимарин также сказал, что "не хотел убивать". 

"Я выстрелил, чтобы от меня отстали. [...] Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", – заявил он. 

Ущапивский назвал смягчающим обстоятельством признание вины Шишимариным и его раскаяние. 

"Эта только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки – без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне кается Шишимарин — это на усмотрение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 438 [Уголовного кодекса Украины] и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", – добавил Синюк. 

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Александра Шепилова.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Азовсталь, военнослужащий, обвинение, обмен пленными, пожизненное заключение, прокурор, Вадим Шишимарин
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