Гособвинение запросило пожизненное для российского военного Шишимарина. Жена убитого не против, чтобы его обменяли на защитников "Азовстали"

Об этом сообщают "Ґрати".

Прокурор Ярослав Ущапивский сказал, что вина Шишимарина доказана показаниями свидетелей и собранными доказательствами.

"Вооруженные силы России не придерживаются норм Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектом нападения", – сказал он и попросил учесть предложения жены погибшего Екатерины Шелиповой.

Шелипова в ходе заседания сказала, что слышала стрельбу и видела Шишимарина с автоматом (она подошла к калитке, когда услышала выстрелы), а потом, когда стрельба стихла, увидела мужа, убитого выстрелами в голову.

"Он был для меня всем", – сказала женщина, отвечая на вопрос, что значит для нее утрата супруга. Она сказала, что считает пожизненное заключение адекватной мерой наказания для Шишимарина.

Фото: Лариса Калик / graty.me

"Но если его обменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – отметила она.

Шишимарин признает свою вину.

"Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он [погибший] нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", – сказал Шишимарин. Потом военнослужащий обратился к жене убитого: "Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения".

Отвечая на вопросы адвоката и судьи, Шишимарин также сказал, что "не хотел убивать".

"Я выстрелил, чтобы от меня отстали. [...] Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю", – заявил он.

Ущапивский назвал смягчающим обстоятельством признание вины Шишимариным и его раскаяние.

"Эта только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки – без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне кается Шишимарин — это на усмотрение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 438 [Уголовного кодекса Украины] и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", – добавил Синюк.