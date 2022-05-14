В Киеве начался суд над первым оккупантом. Он признал вину в убийстве безоружного жителя Сумской области

Дело будет слушать коллегия Соломенского райсуда Киева. Вчера суд назначил производство к рассмотрению, следующее заседание состоится 18 мая.

Шишимарину предоставили адвоката и переводчицу.

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. По данным следствия, 28 февраля он убил 62-летнего мужчину – сидя в салоне автомобиля, расстрелял безоружного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Пока в суде ни обвиняемый, ни его адвокат не озвучивали позицию. Прокурор Ярослав Ущапивский в комментарии "Украинской правде" сказал, что тот признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Вину Шишимарина доказывают также экспертизы и свидетельские показания, сообщил прокурор. Среди прочего следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в автомобиле в момент преступления.

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