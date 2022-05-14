В Киеве начался суд над первым оккупантом. Он признал вину в убийстве безоружного жителя Сумской области

Дело будет слушать коллегия Соломенского райсуда Киева. Вчера суд назначил производство к рассмотрению, следующее заседание состоится 18 мая.
Шишимарину предоставили адвоката и переводчицу.
21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. По данным следствия, 28 февраля он убил 62-летнего мужчину – сидя в салоне автомобиля, расстрелял безоружного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.
Пока в суде ни обвиняемый, ни его адвокат не озвучивали позицию. Прокурор Ярослав Ущапивский в комментарии "Украинской правде" сказал, что тот признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.
Вину Шишимарина доказывают также экспертизы и свидетельские показания, сообщил прокурор. Среди прочего следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в автомобиле в момент преступления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
Всего по данным ООН на 10 мая, жертвами российской агрессии стали 3459 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибли 25 тыс. человек.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.