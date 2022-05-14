Украина отстояла Харьков. Российская армия уходит с позиций вокруг города – Институт изучения войны

Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск – Институт изучения войны. Фото: EPA

Украинские силы не позволили ни окружить город, ни войти в него. Битва за Харьков, вероятно, выиграна, как и битва за Киев, считают в институте.

Россияне пытаются укрепить позиции к западу от приграничного Волчанска и сохранить существующие линии связи от Белгорода (РФ) до Изюма, атакам ВСУ в этом районе препятствуют водоемы.

Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск. Наступление агрессора из захваченной Попасной на запад, а также в сторону Александровки, по информации аналитиков института, в последние сутки не имели существенного успеха .

#Kharkiv Update Thread:#Ukraine appears to have won the Battle of Kharkiv. Ukrainian forces prevented #Russian troops from encircling, let alone seizing Kharkiv, and then expelled them from around the city, as they did to Russian forces around Kyiv. 1/4https://t.co/M2uwx2yZkV pic.twitter.com/0ZhKjJWGcv — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022