Украина отстояла Харьков. Российская армия уходит с позиций вокруг города – Институт изучения войны

Украинские силы не позволили ни окружить город, ни войти в него. Битва за Харьков, вероятно, выиграна, как и битва за Киев, считают в институте.
Россияне пытаются укрепить позиции к западу от приграничного Волчанска и сохранить существующие линии связи от Белгорода (РФ) до Изюма, атакам ВСУ в этом районе препятствуют водоемы.
Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск. Наступление агрессора из захваченной Попасной на запад, а также в сторону Александровки, по информации аналитиков института, в последние сутки не имели существенного успеха .
#Kharkiv Update Thread:#Ukraine appears to have won the Battle of Kharkiv. Ukrainian forces prevented #Russian troops from encircling, let alone seizing Kharkiv, and then expelled them from around the city, as they did to Russian forces around Kyiv. 1/4https://t.co/M2uwx2yZkV pic.twitter.com/0ZhKjJWGcv— ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022
Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
13 мая Генеральный штаб ВСУ проинформировал в Facebook, что силы РФ сосредоточились на отводе своих подразделений от Харькова. Институт изучения войны считает, что силы агрессора в ближайшее время покинут и Изюм, отказавшись от планов окружения в этом районе.