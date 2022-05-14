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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина отстояла Харьков. Российская армия уходит с позиций вокруг города – Институт изучения войны

Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Институт изучения войны.
Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск – Институт изучения войны.
Фото: EPA

Угрозы захвата Харькова, вероятно, больше нет. Армия России уходит из населенных пунктов на северо-востоке области, об этом 13 мая сообщили аналитики Института исследования войны.

Украинские силы не позволили ни окружить город, ни войти в него. Битва за Харьков, вероятно, выиграна, как и битва за Киев, считают в институте.

Россияне пытаются укрепить позиции к западу от приграничного Волчанска и сохранить существующие линии связи от Белгорода (РФ) до Изюма, атакам ВСУ в этом районе препятствуют водоемы. 

Силы оккупантов из-под Харькова перебрасываются на юго-восток, где продолжаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск. Наступление агрессора из захваченной Попасной на запад, а также в сторону Александровки, по информации аналитиков института, в последние сутки не имели существенного успеха .

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

13 мая Генеральный штаб ВСУ проинформировал в Facebook, что силы РФ сосредоточились на отводе своих подразделений от Харькова. Институт изучения войны считает, что силы агрессора в ближайшее время покинут и Изюм, отказавшись от планов окружения в этом районе.

Теги: Харьков, оккупация, Северодонецк, Изюм, Лисичанск, Попасная, Александровка, ВСУ, Волчанск, война России против Украины, российские оккупанты
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