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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СНБО запустил сайт "Оккупант" с информацией о российских военнопленных

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Совет нацбезопасности и обороны Украины запустил сайт "Оккупант" с информацией о российских военнопленных. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram 13 мая.

"Сайт "Оккупант" – это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года. Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

В центре подчеркнули. что в Украине с российскими пленными обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.

"В частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", – проинформировали в СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. Верещук подчеркивала, что захват гражданских лиц в заложники – это терроризм и обмен их на военных противоречит нормам Женевской конвенции. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что Россия, вопреки Женевской конвенции, содержит украинских военнопленных в колониях общего режима. Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказали, что в плену над ними издевались и пытали

СБУ сообщала 5 мая, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью СБУ проведено девять обменов и возвращено в Украину 324 пленных украинца.

Теги: СНБО, пленные, война России против Украины, Центр противодействия дезинформации, российские оккупанты
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