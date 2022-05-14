СНБО запустил сайт "Оккупант" с информацией о российских военнопленных

"Сайт "Оккупант" – это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года. Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

В центре подчеркнули. что в Украине с российскими пленными обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.

"В частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", – проинформировали в СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)