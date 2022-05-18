Российский оккупант, обвиняемый в убийстве безоружного украинца, признал вину в суде

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Александра Шепилова.
Обвинение утверждает, что Шишимарин с сослуживцами ехали по улице в захваченном автомобиле и увидели человека в гражданской одежде, который вел велосипед и говорил по телефону. Посчитав, что он докладывает украинским военным, Шишимарин по приказу командира расстрелял мирного жителя.
Накануне суда СБУ опубликовала видео, на котором сержант рассказывает подробности преступления.
"Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше", — говорит он на записи.
На заседании 18 мая Шишимарин отказался от вступительного слова. На уточняющий вопрос судьи, признает ли он вину в убийстве полностью, ответил утвердительно.
Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ему вменяется нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством. Предусмотренное наказание по этим статьям – от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
19 мая суд планирует продолжить заседание и допросить вдову убитого, самого Шишимарина и двух свидетелей обвинения, также будут представлены вещественные доказательства – телефон, по которому говорил потерпевший, и пять автоматов, изъятых у военнослужащих РФ, сообщили "Ґрати".
Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Это первый судебный процесс по военным преступлениям российских оккупантов.
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