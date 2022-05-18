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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский оккупант, обвиняемый в убийстве безоружного украинца, признал вину в суде

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На заседании 18 мая обвиняемый отказался от вступительного слова
На заседании 18 мая обвиняемый отказался от вступительного слова
Фото: EPA

18 мая в Киеве продолжился суд над российским военнослужащим Вадимом Шишимариным, обвиняемым в военных преступлениях на территории Украины. Он полностью признал вину в убийстве безоружного мирного жителя. Трансляцию заседания вели "Ґрати".

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Александра Шепилова.

Обвинение утверждает, что Шишимарин с сослуживцами ехали по улице в захваченном автомобиле и увидели человека в гражданской одежде, который вел велосипед и говорил по телефону. Посчитав, что он докладывает украинским военным, Шишимарин по приказу командира расстрелял мирного жителя.

Накануне суда СБУ опубликовала видео, на котором сержант рассказывает подробности преступления.

"Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше", — говорит он на записи. 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

На заседании 18 мая Шишимарин отказался от вступительного слова. На уточняющий вопрос судьи, признает ли он вину в убийстве полностью, ответил утвердительно.

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ему вменяется нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством. Предусмотренное наказание по этим статьям – от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

19 мая суд планирует продолжить заседание и допросить вдову убитого, самого Шишимарина и двух свидетелей обвинения, также будут представлены вещественные доказательства – телефон, по которому говорил потерпевший, и пять автоматов, изъятых у военнослужащих РФ, сообщили "Ґрати".

На заднем плане – вдова Александра Шепилова Катерина Шепилова на заседании суда. Фото: EPA
На заднем плане – вдова Александра Шепилова Катерина Шепилова на заседании суда. Фото: EPA

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Это первый судебный процесс по военным преступлениям российских оккупантов. 

Контекст:

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину совершают военные преступления против гражданского населения на оккупированных территориях.

Правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Всего, по данным ООН на 18 мая, жертвами российской агрессии стали 3778 мирных жителей. Организация признает, что эти цифры могут быть гораздо выше. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: СБУ, оккупация, следствие, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Вадим Шишимарин
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