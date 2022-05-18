Ряд подразделений российских оккупантов из Чечни открыто отказались воевать в Украине – украинская разведка

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В подразделениях оккупационных войск России растет недовольство участием в боевых действиях. Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, "несмотря на скрытый саботаж", несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения в Россию, отправляют на самые опасные участки фронта.

"Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58-й общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами", – подчеркнули в Минобороны.

70-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-го общевойсковой армии Южного военного округа (воинская часть 71718) дислоцируется в городе Шали, Чеченская республика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)