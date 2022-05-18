17 мая ВСУ сбили 11 беспилотников и четыре крылатые ракеты оккупантов – командование Воздушных сил

"Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных иил Украины", – говорится в сообщении.
Также 17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов, отметили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба на 17 мая украинские военные уничтожили 167 российских вертолетов, 201 самолет, а также около 27,9 тыс. человек личного состава.