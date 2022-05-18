17 мая ВСУ сбили 11 беспилотников и четыре крылатые ракеты оккупантов – командование Воздушных сил

"Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных иил Украины", – говорится в сообщении.

Также 17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов, отметили в пресс-центре.

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