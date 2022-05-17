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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ 16 мая поразили российский самолет и сбили три беспилотника и крылатую ракету – командование Воздушных сил

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Украинские военные 16 мая сбили три беспилотника
Украинские военные 16 мая сбили три беспилотника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 16 мая поразили пять целей российских оккупантов. Об этом сообщается на странице ВС ВСУ в Facebook.

"Подразделениями зенитных ракетных войск ВС поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три беспилотника "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Также ударная авиация Воздушных сил осуществила более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей.

"В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группе", – добавили в пресс-центре ВС ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/5233624866699239/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 16 мая потери российских оккупантов составили около 27,7 тыс. личного состава, а также 200 самолетов, 165 вертолетов, 427 беспилотников. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Су-25, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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