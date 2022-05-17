ВСУ 16 мая поразили российский самолет и сбили три беспилотника и крылатую ракету – командование Воздушных сил

"Подразделениями зенитных ракетных войск ВС поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три беспилотника "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Также ударная авиация Воздушных сил осуществила более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей.

"В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группе", – добавили в пресс-центре ВС ВСУ.

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