ВСУ 16 мая поразили российский самолет и сбили три беспилотника и крылатую ракету – командование Воздушных сил

"Подразделениями зенитных ракетных войск ВС поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три беспилотника "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Также ударная авиация Воздушных сил осуществила более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей.
"В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группе", – добавили в пресс-центре ВС ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ на 16 мая потери российских оккупантов составили около 27,7 тыс. личного состава, а также 200 самолетов, 165 вертолетов, 427 беспилотников.