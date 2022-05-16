За сутки украинские военные поразили 11 воздушных целей врага, в том числе два вертолета – командование ВС ВСУ

"Зенитные ракетные войска Воздушных сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три беспилотника "Орлан-10" и вертолет Ка-52. Противовоздушной обороной Сухопутных войск и поражен вертолет Ми-28 и четыре беспилотника "Орлан-10", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что 15 мая ударная авиация Воздушных сил ВСУ также вновь поразила водную переправу оккупантов – в этот раз через реку Ингулец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
На 15 мая, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 27,4 тыс. российских оккупантов, 164 вертолета и тысячи единиц другой боевой и военной техники, включая несколько кораблей.