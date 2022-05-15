14 мая украинские военные сбили самолет и семь беспилотников оккупантов – командование Воздушных сил

За сутки украинские военные сбили один самолет (Су-30 или Су-34) и семь беспилотников.
Самолет был сбит около 18.00 в Харьковской области.
"Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
По состоянию на утро 14 мая потери российских оккупантов составили, в частности, 200 самолетов, 163 вертолета, 411 беспилотников, а также около 27,2 тыс. человек личного состава.