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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Над Одессой постоянно висят дроны россиян. Они слишком маленькие, чтобы их сбивать, но они корректируют наводку крылатых ракет

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Геращенко: Некоторые современные дроны имеют камеры с 80-кратным приближением
Геращенко: Некоторые современные дроны имеют камеры с 80-кратным приближением
Фото: depositphotos.com

Корректировку обстрелов Одессы крылатыми ракетами российские оккупанты осуществляют благодаря небольшим дронам, которые нельзя сбить. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Информация о том, где прошли те или иные взрывы или падения ракет и так далее, первые недели была очень горячей – люди хотели об этом знать, это показывали все. Однако было решение Генерального штаба Министерства обороны не показывать те или иные удары по территории Украины. Это разумное, правильное решение, хотя хочу сказать многим, чтобы вы это знали: когда россияне ударяют ракетами или наносят ракетно-бомбовые удары, они используют в основном не данными социальных сетей, а есть огромное количество дронов. Например, над Одессой постоянно висят их дроны, которые слишком маленькие для того, чтобы их сбивать, и они просто корректируют наводку крылатых ракет по аэродрому, по другим объектам военной инфраструктуры. Когда они [россияне] были рядом с Киевом, над Киевом висели десятки дронов и они видели каждый шаг, каждое движение, которое происходило", – сказал Геращенко.

По его словам, Украина не уступает противнику по объему имеющихся ее в распоряжении разведданных.

"Сегодняшние дроны – я знаком с этой техникой – некоторые имеют камеры с 80-кратным приближением. Это означает, что с высоты 10 км вы видите что-то, как будто вы смотрите с расстояния 100–120 м. Поэтому если ясная погода, то это все видно очень хорошо. Также у россиян есть спутники, через которые они смотрят на передвижение наших войск. У нас нет своих спутников, но это общеизвестный факт. Нам помогают Соединенные Штаты Америки, Британия, поэтому могу сказать, что по развединформации Украина дает 100 очков вперед Российской Федерации. Также благодаря работе волонтеров у нас Вооруженным силам были переданы тысячи и тысячи дронов. Не государством купленные, а тысячами украинцев, которые складывали свои деньги. И благодаря этому мы также хорошо обеспечены дронами, но, как правило, недорогими", – отметил советник главы МВД.

Он подчеркнул, что жители России не помогают своей армии.

"Есть дефицит дронов, которые летают на значительное расстояние – 40 км, 50 км, – потому что они стоят сотни тысяч долларов. А вот дронами, которые нужны на передовой и летают на расстояние 2–3–5 км, наша армия оснащена гораздо лучше. Я по своей работе изучаю информационное поле Российской Федерации, так вот там нет никаких фондов, которые бы собирали деньги на помощь российским солдатам. Там нет волонтеров, которые им привозят дроны, тепловизоры или поесть, одеться и так далее. У нас же наоборот. Это народное сопротивление, народная война, и мы ее выиграем, потому что наше дело правое. Мы победим", – резюмировал Геращенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

28 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок. 7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита в Одессу премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Одесса, Антон Геращенко, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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