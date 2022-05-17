Оккупанты начали использовать новый российский дрон-камикадзе "Куб" – журналист

"Это новый российский беспилотник "Куб" компании Zala Aero концерна "Калашников". Он убийца-камикадзе – никогда не возвращается, летит в одну сторону. Похож на украинскую "Фурию", но имеет более заостренные крылья. Не перепутайте!" – подчеркнул журналист.

Он отметил, что жителям прифронтовой зоны не стоит приближаться к российскому дрону.

"Интерес к нему уже стоил жизни нескольким людям на Донбассе. У него три режима: 1) наводится на цель, атакует и взрывается в момент попадания в цель при контакте с ней; 2) самоликвидируется; 3) спускается на парашюте, лежит и ждет, пока к нему кто-нибудь подойдет, и затем взрывается. Если увидели такую вещь, ни в коем случае не подходите, вызывайте полицию или саперов. Будьте осторожны!" – призвал Цаплиенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)