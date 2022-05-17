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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия ...бучая – дикая держава". Российские оккупанты высмеивают свою страну и завидуют, что у ВСУ есть беспилотники Bayraktar

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В Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar
В Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, недовольные снабжением своей армии, критикуют за это собственную страну. Об этом свидетельствует разговор военных из РФ, перехват которого в Facebook 17 мая опубликовала Служба безопасности Украины.

"Нам бы беспилотники …бучие, как у них Bayraktar… Была бы тема вообще ох…енная. Птички полетали, координаты просветили, те как у…бали нас…" – жалуется другу российский контрактник, который находится сейчас в Запорожской области.

В ходе разговора оккупант насмехается над фразой о "величии" России, поскольку даже квадрокоптеры они просят у гражданских лиц: "Россия – дикая держава, бл…дь. Сами замутили эту "спецоперацию"... Россия …бучая, фермеры нам собирают деньги, чтобы купить квадрики…"

Помимо этого, оккупанты опасаются новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жопа…" – сказал российский захватчик.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/340697218167534/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ на 17 мая, около 27,9 тыс. человек личного состава, 201 самолет и 167 вертолетов.

Украинские военные продемонстрировали, в частности, как Bayraktar поражает российские объекты в районе острова Змеиный в Черном море.

В Генштабе ВСУ 8 мая сообщали, что российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar.

Теги: Россия, Украина, авиация, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Bayraktar, российские оккупанты
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