"Россия ...бучая – дикая держава". Российские оккупанты высмеивают свою страну и завидуют, что у ВСУ есть беспилотники Bayraktar

"Нам бы беспилотники …бучие, как у них Bayraktar… Была бы тема вообще ох…енная. Птички полетали, координаты просветили, те как у…бали нас…" – жалуется другу российский контрактник, который находится сейчас в Запорожской области.
В ходе разговора оккупант насмехается над фразой о "величии" России, поскольку даже квадрокоптеры они просят у гражданских лиц: "Россия – дикая держава, бл…дь. Сами замутили эту "спецоперацию"... Россия …бучая, фермеры нам собирают деньги, чтобы купить квадрики…"
Помимо этого, оккупанты опасаются новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины.
"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жопа…" – сказал российский захватчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ на 17 мая, около 27,9 тыс. человек личного состава, 201 самолет и 167 вертолетов.
Украинские военные продемонстрировали, в частности, как Bayraktar поражает российские объекты в районе острова Змеиный в Черном море.
В Генштабе ВСУ 8 мая сообщали, что российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar.