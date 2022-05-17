"Россия ...бучая – дикая держава". Российские оккупанты высмеивают свою страну и завидуют, что у ВСУ есть беспилотники Bayraktar

В Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты сосредоточились на борьбе с украинской авиацией и беспилотниками Bayraktar Фото: ЕРА

"Нам бы беспилотники …бучие, как у них Bayraktar… Была бы тема вообще ох…енная. Птички полетали, координаты просветили, те как у…бали нас…" – жалуется другу российский контрактник, который находится сейчас в Запорожской области.

В ходе разговора оккупант насмехается над фразой о "величии" России, поскольку даже квадрокоптеры они просят у гражданских лиц: "Россия – дикая держава, бл…дь. Сами замутили эту "спецоперацию"... Россия …бучая, фермеры нам собирают деньги, чтобы купить квадрики…"

Помимо этого, оккупанты опасаются новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам Украины.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жопа…" – сказал российский захватчик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)