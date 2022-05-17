Оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область, вдоль границы с РФ возникли пожары – глава ОВА

Продолжается бой с оккупантами на севере Шосткинского района, отметил глава Сумской ОВА (фото иллюстративное) Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом 17 мая сообщил в Facebook глава областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Ситуация по состоянию на 14.00. Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середины-Буды. Вдоль границы – пожары, вызванные обстрелами", – написал руководитель ОВА.

По его словам, с утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории РФ, в частности, около пяти попаданий в районе Эсмани и около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи.

Также зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопычь, добавил Живицкий.

Около 15.20 Живицкий уточнил в Facebook, что прорыва госграницы не было зафиксировано, но "провокационные обстрелы с территории РФ продолжаются".



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