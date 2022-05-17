Оккупанты выпустили пять ракет по Охтырке, ранены минимум пятеро человек – глава Сумской ОВА

Живицкий сообщил, что от обстрела повреждены много частных домов Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

"Сегодня около 5.00 по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома", – сообщил он.

Живицкий отметил, что удары пришлись по центральной части города и массиву Дачный.

"В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди. В результате сегодняшнего удара по городу, по меньшей мере, пятеро раненых", – написал глава ОВА.

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