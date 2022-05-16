В бою с российскими диверсантами, пытавшимися прорваться в Сумскую область, погиб украинский пограничник

"Вместе с побратимами он вступил в бой с ДРГ россиян сегодня утром и получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, это была попытка прорыва государственной границы. Россияне открыли огонь по приграничной территории из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов, и под прикрытием огня на территорию Украины пытались зайти вражеские ДРГ. Пограничники дали жесткий отпор оккупантам и заставили их отступить.

Главному сержанту Александру Поповченко было 44 года. Он был инспектором пограничной службы второй категории с 10-летним опытом работы в Госпогранслужбе. В прошлом году он уволился после окончания очередного контракта, но после полномасштабного вторжения РФ принял решение продолжить службу и защищать границу Украины. По мобилизации был призван в отдел пограничной службы "Глухов".

У пограничника остались жена и двое детей.

"Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли! Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро", – добавили в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)