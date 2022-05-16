Россия сосредоточится на захвате Северодонецка, а не выходе на границы Донецкой области – Институт изучения войны

По данным ISW, российские войска, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма Фото: depositphotos.com

Аналитики упомянули слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что российское военное командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что имеет возможность достичь админграниц Луганской области.

В ISW указывают, что наблюдения Гайдая согласуются с их анализом. Также эксперты отмечают, что российское военное командование, вероятно, в будущем предоставит приоритет битве за Северодонецк. При этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донбасса.

"Российские войска продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к меньшему окружению украинских войск, чем первоначально предполагалось", – говорится в отчете.

Аналитики также утверждают, что неудачные попытки россиян форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное.

По данным ISW, российские войска также, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма – возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

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