Россия сосредоточится на захвате Северодонецка, а не выходе на границы Донецкой области – Институт изучения войны

Аналитики упомянули слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что российское военное командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что имеет возможность достичь админграниц Луганской области.
В ISW указывают, что наблюдения Гайдая согласуются с их анализом. Также эксперты отмечают, что российское военное командование, вероятно, в будущем предоставит приоритет битве за Северодонецк. При этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донбасса.
"Российские войска продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к меньшему окружению украинских войск, чем первоначально предполагалось", – говорится в отчете.
Аналитики также утверждают, что неудачные попытки россиян форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное.
По данным ISW, российские войска также, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма – возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны, их наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца, отмечали в ВСУ. 12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца.
В британской разведке считают, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".