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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сосредоточится на захвате Северодонецка, а не выходе на границы Донецкой области – Институт изучения войны

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По данным ISW, российские войска, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма
По данным ISW, российские войска, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты, вероятно, сосредоточатся на захвате Северодонецка Луганской области, отказавшись от выхода на административные границы Донецкой области. Об этом 15 мая сообщили аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики упомянули слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что российское военное командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что имеет возможность достичь админграниц Луганской области.

В ISW указывают, что наблюдения Гайдая согласуются с их анализом. Также эксперты отмечают, что российское военное командование, вероятно, в будущем предоставит приоритет битве за Северодонецк. При этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донбасса.

"Российские войска продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к  меньшему окружению украинских войск, чем первоначально предполагалось", – говорится в отчете.

Аналитики также утверждают, что неудачные попытки россиян форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное.

По данным ISW, российские войска также, вероятно, сокращают продвижение в Славянск из Изюма – возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны, их наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца, отмечали в ВСУ. 12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца. 

В британской разведке считают, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, военные, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Северский Донец, Сергей Гайдай, война России против Украины, Кременная
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