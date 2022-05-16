В Запорожской области между коллаборантами и оккупантами возникают серьезные недоразумения – обладминистрация

"Между коллаборантами и оккупантами начинаются серьезные недоразумения. Они не хотят уступать первенство друг другу. Известный запорожцам предатель Рогов обвинил самоназначенного "губернатора" Балицкого в том, что из-за него "потерялись дорогой" из Москвы в Мелитополь обещанные выплаты по 10 тыс. руб. до 9 мая", – говорится в сообщении.

В украинском оборонном ведомстве рассказали, что на запорожском направлении оккупанты обстреливают ВСУ из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов, пытается вести контрбатарейную борьбу и занимается инженерным оборудованием занятых позиций.

"Российские оккупационные войска поблизости от Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений около полутора метров. Таким образом россияне отрезали село, а также транспортное сообщение между Пологами и Гуляйполем", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)