Подоляк о краже оккупантами зерна: Как низко падет Москва? Будут воровать медали украинских ветеранов?

"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала – угнанные лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко падет Москва? Будут воровать медали украинских ветеранов?" – написал Подоляк.

Була «партія шахраїв і злодіїв», стала країна варварів і мародерів. Спочатку – викрадені лізингові літаки, потім – унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів? pic.twitter.com/9QWFDSUfcd

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

В ЕС 12 мая представили план, как быстрее экспортировать украинское зерно во время войны.