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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 млн тонн за три месяца. В ЕС представили план, как быстрее экспортировать украинское зерно во время войны

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Двадцать млн тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС, заявила Валеан
Двадцать млн тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС, – заявила Валеан
Фото: EPA

Европейская комиссия предложила помочь Украине экспортировать пшеницу и другое продовольственное сырье по железной дороге, автомобильным и речным транспортом, чтобы обойти российскую блокаду черноморских портов. Соответствующий план представила 12 мая в Брюсселе еврокомиссар во вопросам транспорта Адина Валеан, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

По ее словам, план направлен на создание альтернативных маршрутов и уменьшение заторов между границами, также он должен облегчить доставку гуманитарной помощи.

Вторжение России в Украину спровоцировало перебои с глобальными поставками продовольствия, поскольку обе страны являются двумя крупнейшими в мире экспортерами пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. Особенно на это повлияла блокада украинских портов, поскольку до войны на них приходилось 90% экспорта зерна и масличных культур, заявила Валеан.

"20 млн тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это гигантская задача, поэтому важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест", — сказала комиссар ЕС по транспорту.

В обосновании плана говорится, что на украинской стороне границы в очереди на оформление скопились тысячи вагонов и грузовиков. Среднее текущее время ожидания составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше зерна хранится в элеваторах, готовое к экспорту. Проблема также в разной ширине колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому товар необходимо перегружать.

Чтобы устранить эти препятствия, еврокомиссия призвала страны ЕС напраить в Украину максимум подвижного состава, при этом на границе должны быть организованы специальные контактные пункты Solidarity Lanes ("универсальный магазин"). Комиссия также призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы.

План, представленный Валеан, предусматривает разработку нового соглашения об автомобильных перевозках с Украиной. Чтобы заинтересовать транспортных операторов ЕС отправлять свои машины Украину, обсуждаются варианты дополнительных финансовых гарантий.

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Теги: транспорт, Европейская комиссия, экспорт, Европейский союз, война России против Украины
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