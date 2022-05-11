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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской АЭС уволены трое сотрудников, которые участвовали в организованной оккупантами акции "бессмертный полк" – "Энергоатом"

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Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты
Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

На Запорожской атомной электростанции уволены трое сотрудников, которые участвовали в организованной российскими оккупантами акции "бессмертный полк". Об этом 11 мая сообщила в Telegram пресс-служба "Энергоатома".

"Трое уже бывших работников ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Галина Киселева, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "бессмертный полк" уволены", – сообщили в "Энергоатоме".

Приказы об увольнении подписал глава компании Петр Котин.

"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но прежде всего из уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", – заявили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, Бессмертный полк, война России против Украины, Петр Котин, российские оккупанты
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