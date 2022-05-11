На Запорожской АЭС уволены трое сотрудников, которые участвовали в организованной оккупантами акции "бессмертный полк" – "Энергоатом"

"Трое уже бывших работников ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Галина Киселева, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "бессмертный полк" уволены", – сообщили в "Энергоатоме".

Приказы об увольнении подписал глава компании Петр Котин.

"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но прежде всего из уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", – заявили в пресс-службе.

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