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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по позициям оккупантов в Чернобаевке, у Авдеевки россияне отступили – сводка Генштаба

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Основные усилия РФ сосредоточила на донецком направлении
Основные усилия РФ сосредоточила на донецком направлении
Фото: EPA

Украинские военные снова ударили по позициям россиян в районе Чернобаевки Херсонской области, потери оккупантов уточняются. Также ВСУ вынудили оккупантов отступить на авдеевском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Основные усилия РФ сосредоточила на донецком направлении. На слобожанском направлении оккупанты пытаются сдерживать наступление ВСУ к северу от Харькова и предотвратить их выход на госграницу. РФ готовится к наступлению силами, сосредоточенных в районе Изюма.

Российская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры на востоке и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На волынском и полесском направлениях РФ активных действий не предпринимала. До семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

До 21 мая продлится следующий этап проверки боевой готовности ВС Беларуси. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он мониторит сети сотовой связи.

На северском направлении РФ усилила контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия для недопущения переброски украинских сил в восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории РФ на указанном направлении.

На харьковском направлении оккупанты сосредоточились на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения ВСУ в направлении госграницы.

На славянском направлении активных боевых действий не было. РФ доукомплектовывает и восполняет потери своих подразделений.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. 

На донецком направлении оккупанты стреляли из всего имеющегося вооружения, чтобы истощить силы ВСУ и разрушить фортификационные сооружения.

На лиманском, бахмутском и кураховском направлениях РФ продолжает наступать, боевые действия продолжаются.

На авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь РФ отошла на ранее занятые позиции.

На северодонецком и новопавловском направлениях активных боевых действий не было, РФ пыталась обстреливать подразделения украинских войск.

В Мариуполе оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия они сосредоточили на блокировании и поражении украинских подразделений в районе завода "Азовсталь".

На южнобужском направлении РФ активных боевых действий не вела, обстреливала украинские подразделения с применением ствольной артиллерии и минометов.

ВСУ ударили по позициям оккупантов в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

За предыдущие сутки Сухопутных войска и Воздушные силы Украины подбили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь беспилотников и две крылатые ракеты.

На донецком и луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 17 атак РФ, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава оккупантов уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318020303844388

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, Мариуполь, война России против Украины, Чернобаевка
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