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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Украины сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Новым командующим Силами теробороны стал генерал-майор Танцюра
Новым командующим Силами теробороны стал генерал-майор Танцюра
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", – процитировали в Генштабе указ Зеленского.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/317828527196899

На сайте Офиса президента опубликованы указы от 15 мая №336/2022 и №337/2022, которыми глава государства уволил предыдущего командующего Силами теробороны Юрия Галушкина и назначил нового.

Танцюра в 2013 году был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2019 году занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего операцией Объединенных сил. Позднее был начальником штаба – замкомандира Сухопутных войск ВСУ, в 2021 году командовал группировкой ВСУ "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе Галушкин.

В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.

Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть, сообщил Галушкин 10 апреля.

3 мая Рада разрешила бойцам теробороны выполнять задачи в районах боевых действий.

Теги: военные, Владимир Зеленский, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, Юрий Галушкин, Игорь Танцюра
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